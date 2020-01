L’incasso del Concerto di Capodanno all’Accademico di Castelfranco Veneto devoluto alla Città di Venezia dopo l’acqua alta del 12 novembre. In rappresentanza dell’Amministrazione comunale la vicepresidente della Commissione cultura Onisto

La vicepresidente della Commissione Cultura, Deborah Onisto, ha assistito questo pomeriggio alla terza edizione del Concerto di Capodanno al Teatro Accademico di Castelfranco Veneto. Lo spettacolo quest’anno è stato caratterizzato da un significato particolare: l’incasso, infatti, è stato devoluto alla Città di Venezia dopo l’acqua alta straordinaria del 12 novembre scorso. Non a caso il concerto, organizzato dall’Amministrazione comunale di Castelfranco Veneto assieme all’associazione Classica Castelfranco, è stato intitolato “Aiutiamo Venezia”.

“Sono onorata di rappresentare la Città e di portarvi il saluto del sindaco Brugnaro – ha dichiarato la consigliera Onisto, che a nome dell’Amministrazione lagunare ha consegnato un attestato di ringraziamento al sindaco di Castelfranco Stefano Marcon – Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa, che rende tangibile l’affetto e la solidarietà del territorio veneto per Venezia. Il mondo intero l’ha sempre considerata un punto di riferimento per la sua bellezza e unicità, ma anche per la caparbietà e maestria dei suoi cittadini. Questo sguardo infonde in noi veneziani un’energia fondamentale in un momento così delicato. A metà novembre l’acqua alta straordinaria ci ha feriti, ma i veneziani hanno dimostrato di essere persone caparbie e tenaci, permettendo alla Città di tornare alla normalità. Ma i danni e le ferite restano. Temiamo che in futuro questi eventi possano non essere più considerati eccezionali, per questo credo che l’attenzione del mondo per Venezia non solo sia importante, ma anche necessaria. Il vostro gesto di solidarietà per noi è importantissimo – ha concluso Onisto – vi sentiamo vicini e non possiamo che ringraziarvi per quanto avete fatto per noi”.

L’orchestra “Lorenzo Da Ponte”, diretta dal maestro Roberto Zarpellon, si è esibita in musiche di Vivaldi, Marcello, Tartini e Mozart. Applauditi i solisti Gianpiero Zanocco (violino), Arrigo Pietrobon (oboe e flauto) e Marco Barbaro (fagotto).