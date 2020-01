Lion Comunication. Una comunicazione vincente richiede idee chiare e mezzi di comunicazione adeguati

Lion Comunication è una realtà poliedrica, innovativa e volta al futuro. Come agenzia di comunicazione, offre progetti di comunicazione strategici a livello locale, regionale e nazionale, creati ad hoc e curati nel dettaglio, sempre volti al raggiungimento di obiettivi specifici per soddisfare al meglio ogni esigenza dei nostri clienti. Lion Comunication è anche concessionaria esclusiva dei servizi retewebitalia.net, il più grande network italiano di quotidiani online, per la pubblicazione di webnews per start-up, imprese, PMI, enti e privati. Abbiniamo servizi giornalistici completi a pubblicazioni esclusive su oltre 60 testate giornalistiche. La nostra mission è infatti proporci come autentica agenzia di stampa, impegnata non solo nella stesura e redazione di news, articoli e comunicati stampa, ma capace anche di dare la massima e assoluta garanzia della loro pubblicazione. Ma non è tutto: Lion Comunication è anche event planner. Con noi, i tuoi eventi di natura commerciale o di intrattenimento sociale saranno in buone mani!

Vuoi conoscere meglio i nostri servizi e affidarti alla nostra professionalità?

Non esitare a contattarci! Chiamaci allo 0455708194 o scrivici a info@lioncomunication.com.