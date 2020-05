Locali Ghetto Padova: “Riaprire sarà una farsa, neanche gli spritz all’esterno”

“Se dal 18 maggio potremo riaprire riapriremo, ma sarà una farsa, i piccoli locali rischiano di non riaprire più, queste prescrizioni sono per chi ha plateatici o locali grandi, chi ha posti piccoli non vede la luce”. Lo dice Ennio Sacco, alla guida di due locali dell’antico ghetto di Padova, l'”Ex” e “Le Strasse”, in via Gritti, meta di molti giovani, e cuore pulsante della movida padovana. Gli esercenti del Ghetto si stanno organizzando, alla luce delle probabili linee guida, ma i metri quadri sono pochi. “All’ Ex, se va bene, può entrare una persona – spiega -, alle Strasse ce ne stanno 3: Se poi non si può stare neanche fuori a bere lo spritz, per voia del distanziamento, possiamo dire che riapriamo ma solo per dare un segnare di speranza”. La storica osteria All’Anfora, in via Soncin, tenta di riorganizzarsi: “abbiamo allargato il bancone per aumentare il distanziamento, dalle 7 persone di prima ora ce ne staranno in 3 – dicono – e nella sala da 40 siamo ridotti a 15 posti, speriamo vada bene così”.

Fonte: ANSA.