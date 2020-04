L’Ordine di Malta impegnata anche a Verona e Vicenza nella gestione dell’emergenza da Coronavirus

Nella comune lotta alla pandemia da Coronavirus, l’Ordine di Malta è impegnato in tutto il mondo, collaborando attivamente con i vari sistemi sanitari, con i Corpi di Protezione Civile, con i presidi medici e di assistenza sociale.

Infatti, con una presenza in tutti i continenti, l’Ordine di Malta ha intensificato ed ottimizzato i suoi sforzi nel settore medico – sociale per far fronte alla pandemia Covid 19.

In Italia l’attività svolta dell’Ordine attraverso i Gran Priorati, le Associazioni (ACISMOM) e i vari Gruppi del Corpo di Soccorso (CISOM) è particolarmente attiva.

Iin Lombardia, la regione maggiormente colpita dalla pandemia, l’Ordine di Malta, ha dispiegato i suoi volontari del Corpo Italiano di Soccorso nella realizzazione del nuovo ospedale, costruito in tempi record, nei padiglioni della Fiera di Milano, dedicato ai pazienti coronavirus, con 200 posti letto, soprattutto di terapia intensiva, al quale l’Ordine ha altresì contribuito donando 260 apparecchi per la respirazione assistita. A Crema i volontari Corpo di Soccorso sono stati impegnati nella realizzazione di un ospedale da Campo. In Liguria, invece, assistono i pazienti Covid-19 e le persone appena guarite ma che necessitano di cure, sulla nave ospedale allestita nel porto di Genova dalla Regione Liguria, che ospita fino a 400 pazienti. Sotto la responsabilità dell’Ordine è assicurato anche il supporto logistico di magazzino e rifornimento.

A Roma, l’Ospedale San Giovanni Battista, dell’Ordine di Malta, è stato in parte convertito per accogliere i pazienti affetti dal virus. Qui si effettua il controllo degli accessi di pre-triage; sono state poste in essere tutte le procedure di sicurezza per evitare casi di contagio.

Da Nord a Sud, l’Ordine di Malta, attraverso l’Associazione ed il Corpo di Italiano di Soccorso è scesa in campo con squadre che sostengono gli enti locali sanitari, le Prefetture ed i Centri Operativi Comunali nella gestione dell’emergenza.

A Verona, fin dai primi giorni dell’emergenza, il Corpo Italiano di Soccorso, con i suoi volontari, infermieri e medici, hanno collaborato allo screening sanitario per i passeggeri in rientro nell’aeroporto “Valerio Catullo” di Villafranca.

I Gruppi del Corpo Italiano di Soccorso di Verona e di Vicenza, che fanno capo alla Delegazione di Verona dell’Ordine, rispettivamente diretti dall’avv. Francesco Reggio e dal Luogotente dell’Esercito Italiano Antonio Quaglia, hanno fin da subito offerto il loro contributo e supporto sui territori di competenza.

In stretto coordinamento con i rispettivi Centri Operativi Comunali e con la Protezione Civile, stanno assicurando, per tutto il perdurare dell’emergenza epidemiologica, i servizi di consegna a domicilio dei beni di prima necessità e dei farmaci. E’È un servizio gratuito e riservato alle persone anziane, sole, disabili, affette da patologie o comunque impossibilitate a provvedere personalmente o diversamente all’acquisto dei beni di prima necessità ed ai farmaci di cui abbisognano. I volontari del Corpo di Soccorso, indossando la propria uniforme, ben identificabile, recapitano la spesa o i farmaci direttamente al domicilio, depositandoli davanti all’uscio, esclusivamente a seguito degli accordi presi telefonicamente.

Ed è proprio sotto le insegne dell’Ordine, a conferma della secolare vocazione ospedaliera e di assistenza a favore degli ammalati e dei bisognosi, che questo servizio proseguirà e sarà garantito ed ottimizzato anche grazie alla concessione da parte di Volkswagen Group Italia di due autovetture che permetteranno ai volontari del Corpo italiano di Soccorso di potersi agevolmente muovere sul territorio e potenziare la loro operatività.

La consegna delle due autovetture, seppure caratterizzata da un incontro breve ed essenziale, è avvenuta stamane direttamente presso la sede di Volkswagen Group Italia, dove il direttore dell’Ufficio Stampa dott.sa Federica Bennato, in rappresentanza dell’A.D. dott. Massimo Nordio, ha formalmente consegnato le chiavi dei due veicoli nelle mani del dott. Saverio Adilardi, Vice Delegato Smom e questi, a sua volta, ai Capi Gruppo Cisom di Verona e Vicenza.

Il Delegato SMOM di Verona Alessandro de Buzzaccarini, che non ha potuto presenziare all’incontro, a causa delle limitazioni alla circolazione, essendo residente fuori città, ha ringraziato vivamente Volkswagen Group Italia per aver voluto affiancare l’Ordine di Malta con questo gesto di grande generosità, profonda sensibilità e concreta solidarietà.