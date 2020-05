Lotta allo spaccio, la Polizia locale blocca due pusher in flagranza di reato

Due spacciatori sono stati colti in flagranza di reato in due distinte operazioni messe a segno ieri dalla Polizia locale in via Dante, a Mestre. Nel tardo pomeriggio, poco dopo le 17.30, le radiomobili del Nucleo cinofilo e del Nucleo pronto impiego sono intervenute nel quartiere Piave a seguito di diverse segnalazioni per verificare la presenza di alcuni pusher. Giunti sul posto gli agenti hanno notato il tentativo di fuga di un individuo che, in sella a una bici, si è diretto verso il sottopasso ciclopedonale in via Dante. L’uomo, prontamente bloccato, grazie al fiuto dell’unità cinofila è stato trovato in possesso di alcune dosi di marijuana, presumibilmente pronte per lo spaccio. Gli agenti hanno quindi deciso di estendere la perquisizione nei locali di un affittacamere di Marghera, dove lo stesso è risultato dimorante. A seguito dei nuovi controlli sono state rinvenute ulteriori dosi di marijuana. L’uomo, un cittadino di nazionalità libica di 21 anni, è stato deferito per il reato di detenzione ai fini di spaccio.

Poco prima delle ore 20 le radiomobili hanno raggiunto nuovamente via Dante, a seguito di ulteriori segnalazioni sulla presenza di alcuni presunti spacciatori di fronte a un hotel. Alla vista delle auto della Polizia locale due individui hanno tentato di allontanarsi a piedi. Anche in questo caso gli agenti hanno immediatamente bloccato gli uomini e proceduto alla perquisizione, la collaborazione dell’unità cinofila ha confermato i sospetti. Uno dei due individui, un cittadino albanese, è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti (deteneva marijuana per uso personale), mentre il secondo, un cittadino turco di 23 anni, è stato trovato in possesso di sei dosi di cocaina, singolarmente confezionate e probabilmente pronte per la vendita.