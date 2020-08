“Luce dei tuoi occhi”, da lunedì 31 agosto al via le riprese a Vicenza della serie Tv prodotta da Banijay Studios Italy, per Mediaset

“Luce dei tuoi occhi”, da lunedì 31 agosto al via le riprese della serie Tv prodotta da Banijay Studios Italy, per Mediaset

Previste modifiche alla circolazione

La produzione rimarrà in città fino a novembre

Il sindaco: “Un’eccezionale occasione per valorizzare la nostra città”

Nei prossimi giorni a Vicenza prenderanno il via le riprese della nuova serie Tv “Luce dei tuoi occhi” che andrà in onda su Canale 5 e che vedrà come protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno e la regia di Fabrizio Costa.

Per consentire lo svolgimento delle attività previste saranno necessarie alcune modifiche alla circolazione che saranno sempre segnalate dalla cartellonistica. Lunedì 31 agosto le riprese prenderanno il via da piazza delle Erbe e proseguiranno anche il giorno successivo, l’1 settembre. Pertanto dalle 24 di domenica 30 agosto alle 24 di martedì 1 settembre contra’ della Catena, lungo piazza delle Erbe, non sarà percorribile dalle auto e non sarà possibile parcheggiare. Gli autorizzati a parcheggiare in contra’ della Catena potranno utilizzare gli spazi di piazza Biade, tra contra’ Gazzolle, contra’ della Catena e stradella dei Servi. Piazza delle Erbe rimarrà chiusa al passaggio pedonale.

La produzione si sposterà quindi a Brendola per poi rientrare in città l’11 settembre e rimanere a Vicenza fino a fine novembre. Altri set saranno allestiti in questo periodo anche in altri luoghi della provincia.

Prodotta da Banijay Studios Italy, che ha iniziato le riprese a Roma durante l’estate, la fiction in sei puntate racconta una vicenda tra melodramma e thriller ambientata a Vicenza, in un’accademia di danza.

“È un’eccezionale occasione per valorizzare la nostra città che abbiamo cercato di cogliere fin da subito offrendo la disponibilità di spazi all’aperto in centro storico, ma anche di sedi prestigiose di proprietà del Comune, come il Teatro Olimpico e Palazzo Chiericati – spiega il sindaco -. Per ben sei serate la nostra città entrerà nelle case degli italiani raccontando una storia attraverso i volti e le voci della nota attrice Anna Valle, che è anche nostra concittadina, e di Giuseppe Zeno. Per tre mesi circa i mezzi e gli uomini della produzione si stabiliranno in città e avremo modo di vederli in azione tra le vie e le piazze del centro. Sarà anche un modo per avere l’opportunità di vedere da vicino le riprese di una serie tv. D’altra parte sarà necessario impedire l’accesso ad alcuni luoghi, anche se per periodi limitati, e per questo chiedo la collaborazione e la comprensione dei cittadini e di quanti si recheranno in città nei prossimi mesi”.

“Ringrazio la produzione per aver collaborato affinché il programma culturale e di apertura museale non solo non venisse sospeso, mai e nemmeno momentaneamente, ma anche arricchito da questa occasione. I palazzi comunali di volta in volta sede del set, in particolare il Teatro Olimpico e Palazzo Chiericati, non saranno mai chiusi al pubblico, ma sempre visitabili dai turisti e dai cittadini che potranno anche assistere alle riprese, nel rispetto delle normative anti Covid-19” – precisa l’assessore alla cultura.