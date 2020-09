Lunedì nel Giardino del Museo del Vetro a Murano la presentazione di “Perlere e impiraresse: una toponomastica per ricordare – verso l’intitolazione dell’area delle ex Conterie”

Lunedì 14 settembre, alle ore 10.30, nel giardino del Museo del Vetro a Murano, sarà presentato il progetto “Perlere e impiraresse: una toponomastica per ricordare”.

L’iniziativa è stata concepita dal Comune di Venezia in vista dell’intitolazione dell’area delle Ex Conterie sull’isola: obiettivo ricordare l’importante contributo del lavoro femminile per l’arte del vetro intestando spazi pubblici dove si concretizzeranno nuove prospettive abitative.

All’incontro con i giornalisti sarà presente anche la direttrice del Museo del Vetro Chiara Squarcina.

Venzia, 11 settembre 2020