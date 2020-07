L’Università Popolare di Sona diventa 2.0. Si rilancia dopo il Covid con 70 corsi di cui moltissimi on line. E il tutto senza costi per i cittadini di Sona

Ad ottobre inizierà l’Università Popolare di Sona che rilancia dopo il Covid con 70 corsi di cui

moltissimi on line. E il tutto senza costi per i cittadini di Sona.

“Abbiamo cambiato pelle dopo l’emergenza Covid – afferma l’Assessore Gianmichele Bianco con

delega alla Cultura e all’Università Popolare –: proponiamo un numero di corsi elevatissimo, quasi

70 e quasi 10 in più rispetto allo scorso anno, e proponiamo la fruizione on line della maggior

parte di essi attraverso collegamenti con cellulare, ipad e PC. Nel periodo Marzo-Giugno del 2020

abbiamo capito il valore della nostra Università e come farla evolvere. Per esempio, con l’on line

moltissimi nuovi studenti potranno partecipare, perché ciò è compatibile con esigenze di cura

della famiglia o per la distanza. Aumentiamo ancor di più la possibilità di offrire Cultura.

Un’Università Popolare 2.0 quindi. E, come sempre, il tutto senza che i cittadini di Sona spendano

un centesimo perché l’Università Popolarle si autofinanzia con le rette degli iscritti.”

Questo l’elenco completo dei corsi elenco dei corsi organizzati nell’Anno Accademico 2020/2021

dell’Università Popolare di Sona:

– Assaggiatori di vini: 10 lezioni da 1.30, periodo ottobre-dicembre 2020, in presenza

– Alimentazione e diete (anche in periodo di emergenza): periodo ottobre-novembre 2020, 6 lezioni

da 1.30, on line

– Ballo Caraibico Base: 10 lezioni da 1.30, periodo ottobre-dicembre 2020, in presenza

– Ballo Caraibico Salsa Intermedio 1: 10 lezioni da 1.30, periodo ottobre-dicembre 2020, in presenza

– Ballo Caraibico Salsa Intermedio 2: 10 lezioni da 1.30, periodo gennaio-marzo 2021, in presenza

– Ballo Caraibico Salsa Principianti: 10 lezioni da 1.30, periodo gennaio-marzo 2021, in presenza

– Biblioterapia: 10 lezioni da 2 ore, periodo ottobre-dicembre 2020, on line

– Capire il romanzo giallo: 6 lezioni da 2 ore, periodo gennaio-febbraio 2021, in presenza

– Composizioni floreali corso base: 10 lezioni da 2 ore, periodo ottobre-dicembre 2020, in presenza

– Composizioni floreali corso avanzato: 10 lezioni da 2 ore, periodo gennaio-marzo 2020, in presenza

– Conoscere se stessi: Le tre chiavi per liberare la bellezza: 4 lezioni da 2 ore, periodo novembre

2020, in presenza

– Conoscere Verona: 4 lezioni in aula e 3 visite guidate (2 gruppi), periodo ottobre-dicembre 2020,

in presenza

– Conoscere Verona: 4 lezioni in aula e 3 visite guidate (2 gruppi), periodo gennaio-marzo 2021, in

presenza

– Conoscere e degustare la birra: 10 lezioni da 1.30, periodo gennaio-marzo 2021, in presenza

– Disegno: 20 lezioni da 2 ore, periodo ottobre 2020-marzo 2021, in presenza

– E-commerce: 10 lezioni da 1.30, periodo gennaio-marzo 2021, on line

P R O V I N C I A D I V E R O N A

R E G I O N E V E N E T O

A S S E S S O R A T O A L L A C O M U N I C A Z I O N E

COMUNE di SONA – Piazza Roma n. 1 – 37060 Sona (VR) – P.I. e C.F. 00500760236

http.://www.comune.sona.vr.it

Tel. 045 6091211 Fax 045 6091260

Assessore alla comunicazione: Giovanni Bianco

Consigliere incaricato: Paolo Bellotti

e-mail: comunicazione@comune.sona.vr.it

– Educazione finanziaria: 6 lezioni da 1.30, periodo gennaio-febbraio 2021, on line

– Fitoterapia: 10 lezioni da 1.30, periodo gennaio-aprile 2021, on line

– Francese A1: 25 lezioni da 1.30, periodo ottobre 2020-aprile 2021, on line

– Francese A2: 25 lezioni da 1.30, periodo ottobre 2020-aprile 2021, on line

– Il cosmo passando dal big bag ai buchi neri: 8 lezioni da 1.30, periodo ottobre-dicembre 2020, on

line

– Il noir: 5 lezioni da 2 ore, periodo gennaio-febbraio 2021, in presenza

– Informatica: il computer ed Internet: 10 lezioni da 1.30, periodo ottobre-dicembre 2020, in presenza

– Informatica: come usare al meglio lo smartphone: 10 lezioni da 1.30, periodo gennaio-marzo 2021,

in presenza

– Inglese A1: 25 lezioni da 1.30, periodo ottobre 2020-aprile 2021, on line

– Inglese A1+: 25 lezioni da 1.30, periodo ottobre 2020-aprile 2021, on line

– Inglese A2/B1: 25 lezioni da 1.30, periodo ottobre 2020-aprile 2021, on line

– Inglese B2: 25 lezioni da 1.30, periodo ottobre 2020-aprile 2021, on line

– Inglese Internazionale Conversazione: 25 lezioni da 1.30, ottobre 2020-aprile 2021, on line

– Introduzione all’interpretazione dei sogni: 6 lezioni da 1.30, periodo gennaio-febbraio 2021, on line

– L’arte rende liberi: 9 lezioni da 1.30, periodo marzo-maggio 2021, on line

– La storia attraverso i videogiochi: 8 lezioni da 1.30, periodo gennaio-febbraio 2021, on line

– La Lessinia in autunno: 2 lezioni + 4 visite, periodo ottobre-dicembre 2020, in presenza

– La Lessinia in primavera: 2 lezioni + 4 visite, periodo febbraio-maggio 2021, in presenza

– Letteratura italiana della migrazione: 8 lezioni da 1.30, periodo gennaio-marzo 2021, on line

– Lettura espressiva: 10 lezioni da 2 ore, periodo ottobre-dicembre 2020, in presenza

– Lingua araba 1: 20 lezioni da 1.30, periodo ottobre 2020-marzo 2021, on line

– Lingua Latina 1° livello: 10 lezioni da 1 ora, periodo ottobre-dicembre 2020, on line

– Lingua Latina 2° livello: 10 lezioni da 1 ora, periodo gennaio-marzo 2021, on line

– Le relazioni messe alla prova (anche nei periodi di emergenza): 6 lezioni da 1.30, periodo gennaiofebbraio 2021, on line

– Makeup livello 1: 6 lezioni da 1.30, periodo gennaio-febbraio 2021, in presenza

– Makeup livello 2: 5 lezioni da 1.30, periodo marzo-aprile 2021, in presenza

– Medicina non convenzionale: 6 lezioni da 2 ore, periodo gennaio-febbraio 2021, in presenza

– Piccolo Cucito corso avanzato: 10 lezioni da 2 ore, periodo gennaio-marzo 2021, in presenza

– Piccolo Cucito corso base: 10 lezioni da 2 ore, periodo ottobre-dicembre 2020, in presenza

– Pittura 1°gruppo: 20 lezioni da 2 ore, periodo ottobre 2020-marzo 2021, in presenza

– Pittura 2°gruppo: 20 lezioni da 2 ore, periodo ottobre 2020-marzo 2021, in presenza

– Psicologia: i bambini durante la quarantena, 6 lezioni da 1.30, periodo ottobre-dicembre 2020, on

line

– Ricamo base: 10 lezioni da 2 ore, periodo ottobre-dicembre 2020, in presenza

– Ricamo avanzato: 10 lezioni da 2 ore, periodo gennaio-marzo 2021, in presenza

– Russo A1: 20 lezioni da 1.30, periodo ottobre 2020-marzo 2021, on line

– Salire le stelle: guida alla lettura della Commedia: 15 lezioni da 2 ore, periodo ottobre 2020-marzo

2021, on line

– Smartworking: 5 lezioni da 1.30, periodo gennaio-febbraio 2021, on line

– Spagnolo A1: 25 lezioni da 1.30, periodo ottobre 2020-aprile 2021, on line

– Spagnolo A1+: 25 lezioni da 1.30, periodo ottobre 2020-aprile 2021, on line

– Spagnolo A2: 25 lezioni da 1.30, periodo ottobre 2020-aprile 2021, on line

– Spagnolo B1: 25 lezioni da 1.30, periodo ottobre 2020-aprile 2021, on line

– Spagnolo B1+: 25 lezioni da 1.30, periodo ottobre 2020-aprile 2021, on line

– Storia dell’Arte ottobre: 8 lezioni da 1.30, periodo ottobre-dicembre 2020, on line

– Storia dell’Arte gennaio: 8 lezioni da 1.30, periodo gennaio-marzo 2021, on line

– Storia del Cinema: 6 lezioni da 1.30, periodo ottobre-novembre 2020, on line

– Tedesco A1+: 20 lezioni da 1.30, periodo ottobre 2020-marzo 2021, on line

– Training autogeno all’aperto: 8 lezioni da 1.30, periodo marzo-aprile 2021, in presenza

– Yoga base ottobre: 10 lezioni da 1.30, periodo ottobre-dicembre 2020, in presenza

– Yoga base gennaio: 10 lezioni da 1.30, periodo gennaio-marzo 2021, in presenza

– Yoga avanzato ottobre: 10 lezioni da 1.30, periodo ottobre-dicembre 2020, in presenza

– Yoga avanzato gennaio: 10 lezioni da 1.30, periodo gennaio-marzo 2021, in presenza.

“Per quanto riguarda i corsi in presenza – dichiarano Raffaella Tessaro e Irene Canzan dell’Ufficio

Cultura di Sona -, nel caso sopraggiunga l’impossibilità di essere svolti, verranno convertiti, per

quanto possibile, in corsi on line. In caso di presenza sarà garantito un numero di partecipanti

tale da rendere possibile il distanziamento sociale tra i partecipanti e tutte le norme igienicosanitarie

di prevenzione della diffusione del Covid-19. Ci teniamo infine a venire incontro ad un’esigenza

manifestata spesso dai nostri studenti: per l’on line non avendo luoghi fisici da occupare, staremo

molto attenti all’orario di lezione, cercando di limitare le sovrapposizioni. I corsi on line sono

prevalentemente nel primo semestre mentre quelli in presenza nel secondo – dichiarano –. Ma

aggiungiamo anche una possibilità in più: la possibilità di sdoppiare i corsi in on line se il numero

dei partecipanti dovesse essere grande, mentre lo scorso anno dovevamo per forza limitarne il

numero e non ammetterne diversi.”

L’Università Popolare di Sona è sempre in crescita come numero di studenti e di corsi. Lo scorso si

sono superati i 750 frequentanti e il nuovo anno accademico che inizierà a fine del prossimo

settembre, manterrà i costi di iscrizione invariati.

L’inaugurazione dell’anno accademico con la presentazione di docenti e corsi e con l’inizio delle

iscrizioni si terrà entro la prima quindicina di settembre e sarà comunicata con prossimi avvisi sul

sito del Comune.

Informazioni presso l’ufficio cultura del Comune di Sona: i.canzan@comune.sona.vr.it