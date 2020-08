Maltempo colpisce duro in Veneto. Assessore regionale Protezione Civile alle 15.00 al Com di Bassano. “Già all’opera 20 squadre di volontari”

Venezia, 4 agosto 2020

Il maltempo di queste ore sta colpendo duramente alcune aree del Veneto, in particolare il bassanese e l’area pedemontana.

L’Assessore alla Protezione Civile della Regione del Veneto si sta recando in questi minuti a Bassano del Grappa dove, alle ore 15 circa, si troverà presso la sede del COM (Centro Operativo Misto) per fare il punto della situazione.

“In vari punti del territorio – riferisce l’assessore – sono già all’opera più di venti squadre di volontari della Protezione Civile e altre stanno intervenendo nella zone delle pedemontana trevigiana”.