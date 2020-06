Maltempo. Esondato il torrente Avenale a Castelfranco Veneto. Bottacin si sta recando sul posto, “All’opera decine di volontari della Protezione Civile”

L’Assessore alla Protezione Civile della Regione Veneto, Gianpaolo Bottacin, si sta recando a Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso, dove, a causa del forte maltempo, è esondato il torrente Avenale, affluente del Muson dei Sassi.

“Sul posto – riferisce Bottacin – abbiamo inviato decine di volontari che sono all’opera per limitare gli effetti di questa esondazione. Sono in costante contatto con il Presidente Luca Zaia e con il Sindaco Stefano Marcon. La situazione è piuttosto preoccupante, perché i nostri modelli previsionali indicano ancora alcune ore di pioggia intensa”.

“Al momento – fa notare Bottacin – il grosso del lavoro è concentrato sulla difesa della Casa di Riposo e dell’Ospedale castellano e sta dando buoni risultati. Abbiamo però notizia di numerosi scantinati allagati e le squadre di protezione civile rimarranno in attività per tutta la notte e comunque per tutto il tempo necessario”.

“Dal pomeriggio di oggi, come previsto – dice l’Assessore – precipitazioni abbondanti stanno interessando pressoché tutto il Veneto, e hanno creato difficoltà nel veronese, nel vicentino, e nella pedemontana trevigiana”