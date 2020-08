Maltempo Verona. Presidente Veneto, “Il nostro grazie a Banca Intesa che ancora una volta interviene in modo importante nel fornire aiuto alle nostre imprese”

“Ben venga questa azione da parte di Banca Intesa che fa da apripista nel fornire aiuto concreto e nel sostenere quegli imprenditori e quei cittadini che si sono venuti a trovare in situazione di grande difficoltà a causa delle avversità atmosferiche che, ancora una volta, si sono accanite sulla nostra regione e il nostro tessuto produttivo”.

Così il Presidente del Veneto esprime gratitudine per la decisione dell’istituto bancario di stanziare 100 milioni di euro per il sostegno finanziario alle imprese dei vari settori produttivi che hanno subito danni in conseguenza dell’eccezionale maltempo che ha colpito Verona e zone limitrofe.

“In queste situazioni di particolare gravità è fondamentale che le istituzioni bancarie siano presenti e vicine ai cittadini – conclude il Governatore -. Banca Intesa ancora una volta si fa viva e lo fa in maniera importante. A nome dei Veneti, esprimo il nostro grazie”.