Maltempo: Zaia, “Prima conta danni per decine di milioni a Verona”

“La conta dei danni ammonta sicuramente a decine di milioni di euro”. Così il governatore del Veneto, Luca Zaia, a Verona, la città più colpita dal nubifragio che si è abbattuto sul Veneto.

“Verona è in ginocchio in alcune parti della città” – ha spiegato – ma un’ulteriore ferita aperta è rappresentata dalla Valpolicella, con danni rilevati ai vigneti. Su questo fronte Avepa (Agenzia veneta per i pagamenti, ndr) si sta già muovendo”. Zaia ha riferito di “aver parlato direttament con Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile nazionale, che oltre a garantirmi tutto il sostegno su questo fronte, mi ha anche detto che ha già informato il presidente del Consiglio su questa partita. Quindi è bene dire che il Governo è già informato”, ha concluso il governatore.