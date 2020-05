Martedì 2 giugno le celebrazioni per la Festa della Repubblica in versione Covid

È una delle feste nazionali più importanti e più sentite dalla cittadinanza, che mai come in questo periodo si è unita attorno ai valori e ai simboli del Paese.

Quest’anno, la Festa della Repubblica verrà celebrata ugualmente, nonostante le misure di sicurezza e i divieti previsti per il contenimento del virus, ma naturalmente in versione ridotta. Il programma della cerimonia sarà più semplice, privato di alcune fasi che si tenevano in Gran Guardia, ma altrettanto simbolico. Per dare un messaggio positivo di fiducia e unità, il Prefetto ha chiesto che ogni Comune veronese tenga una breve cerimonia.

A Verona, martedì 2 giugno, la cerimonia è in programma al mattino in piazza Bra, davanti al monumento di Vittorio Emanuele.

Dopo l’alzabandiera ci sarà la lettura del messaggio del Capo dello Stato Sergio Mattarella, a cui seguiranno i saluti del sindaco Federico Sboarina e del prefetto Donato Cafagna.

Come di consueto, le celebrazioni termineranno nel pomeriggio quando, sempre in piazza Bra, si procederà con l’ammainabandiera.