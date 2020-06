Maturità. Gli auguri di Zaia ai ragazzi: “Nell’anno del Covid una l’hanno già conquistata: quella del civismo”:

Venezia, 16 aprile 2020

“Da domani i nostri ragazzi cominceranno a ottenere la maturità scolastica, ma quella della serietà e del senso civico l’hanno già conquistata con i loro comportamenti esemplari nel lungo periodo del lockdown per il coronavirus. Hanno affrontato una prova dura come l’isolamento, hanno insegnato a tanti adulti come comportarsi, hanno studiato pur nelle inevitabili difficoltà dell’on line, hanno rinunciato a incontrarsi, vedersi, socializzare con forza di volontà da grandi. Auguro a tutti loro il successo in questa nuova avventura con i loro insegnanti, perchè l’esame di maturità è una di quelle vicende della vita che nessuno di noi ha più dimenticato”.

Così, il Presidente della Regione del Veneto rivolge il suo “in bocca al lupo” ai ragazzi che da domani iniziano gli esami di maturità di questo travagliato anno scolastico, pesantemente condizionato dall’emergenza Covid.

“Vi auguro buoni voti e successo – prosegue Zaia – ma anche che vi resti un buon ricordo di questi giorni, di inevitabile tensione, ma anche di slancio verso il futuro”.

“Il mondo non si ferma – dice ancora il Governatore – e quello che verrà è il vostro. Nella vita come nelle professioni sarete voi a guidare la macchina. Siate consapevoli fin da ora che sarete voi i grandi medici, scienziati, imprenditori, professionisti di adesso. Ma in coscienza mi sento anche di consigliarvi – aggiunge Zaia rivolto agli studenti – dopo aver conquistato questo traguardo, di non rinunciare a nessun tipo di lavoro, anche il più umile, perché troverete da subito occasioni di crescita e di relazione che vi saranno preziose per costruire una vita di traguardi superati”.

“In bocca al lupo e buon lavoro – conclude il Presidente – anche a tutti gli insegnanti e al mondo dei lavoratori della scuola in generale. Gente insostituibile, alla quale va il nostro più sincero grazie”.