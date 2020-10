Mercati nelle giornate festive del 2021

Il Sindaco, come l’anno scorso, ha firmato l’ordinanza che dispone l’effettuazione dei mercati nelle giornate festive infrasettimanali dell’anno 2021.



Queste le date e i luoghi cittadini in cui l’attività mercatale si svolgerà come di consueto: mercoledì 6 gennaio 2021, festa dell’Epifania, in via Poerio, piazza Vittorio Veneto, viale del Commercio, via Marconcini, Piazza XVI Ottobre e Piazza Brodolini; sabato 1 maggio (festa del Lavoro) allo Stadio; mercoledì 2 giugno (festa della Repubblica): Via Poerio, Piazza Vittorio Veneto, Viale del Commercio, Via Marconcini, Piazza XVI Ottobre e Piazza Brodolini; mercoledì 8 dicembre (Immacolata Concezione), Via Poerio, Piazza Vittorio Veneto, Viale del Commercio, Via Marconcini, Piazza XVI Ottobre e Piazza Brodolini.