Mercato di Piazza Erbe aperto anche nei weekend di settembre,tranne durante il Tocatì

Anche per tutto il mese di settembre il mercato di piazza Erbe rimarrà operativo nei weekend. L’apertura straordinaria è stata prorogata per consentire la vendita durante il fine settimana, quando si registra in città il maggior afflusso di persone. Gli operatori commerciali, pertanto, saranno autorizzati ad esercitare anche nelle giornate di sabato e domenica 5-6, 12-12, 26 -27. Il Toloneo, invece, rimarrà libero nel weekend del 19-20 settembre per lasciare il posto al Tocatì, Festival internazionale dei giochi in strada. Il mercato dovrà sgomberare, quindi, entro la mezzanotte di venerdì 18 settembre.

Lo prevede l’ordinanza firmata in questi giorni dal sindaco, che proroga il provvedimento preso ad inizio giugno, dopo quasi tre mesi di inattività dei banchi a causa dell’emergenza sanitaria. Dal 12 marzo al 4 giugno, infatti, in ottemperanza ai decreti ministeriali e alle ordinanze regionali anche il mercato di piazza Erbe era stato sospeso. E, dalla riapertura, l’Amministrazione comunale, su richiesta di Confcommercio, ha concesso la deroga per consentire ai banchi di lavorare anche durante il weekend. Secondo il Regolamento comunale, infatti, il mercato di piazza Erbe dovrebbe essere operativo dal lunedì al sabato, liberando così il Toloneo nei giorni festivi.



“Dopo questi ultimi weekend di maltempo, diamo la possibilità agli operatori di piazza Erbe di lavorare anche nei fine settimana di settembre – spiega l’assessore al Commercio -, prorogando l’ordinanza fatta a fine lockdown. L’obiettivo è creare sia nuove opportunità di vendita, sia occasioni per vivere la città e incentivare il turismo anche di prossimità. I commercianti e gli esercenti veronesi sono l’anima del nostro centro storico e dei quartieri, continueremo a sostenerli e a supportare tutte quelle iniziative che li vedono coinvolti”.