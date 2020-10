Mercoledì 7 ottobre: servizio gratuito di consulenza online per i pazienti psoriasici del Veneto

Attraverso il sito www.impattoinvisibile.it, il 7 ottobre, i pazienti psoriasici del Veneto avranno la possibilità di entrare in contatto da remoto con i dermatologi ADOI e SIDeMaST della Regione per una consulenza gratuita. Per poter accedere al servizio i pazienti si possono prenotare sul sito web.

In Veneto si stima siano circa 150.000 le persone colpite da psoriasi.

«Il valore di questa campagna, che è benvenuta, è quello di informare la popolazione, i pazienti e i parenti dei pazienti che la psoriasi è una malattia che si può trattare con cure efficaci», dichiara Giampiero Girolomoni, Dermatologo e Presidente Emerito SIDeMaST.

«In Veneto sono state già sperimentate iniziative di teleconsulto proprio per la dermatologia, presto ne metteremo a punto un’altra e non posso che approvare questo progetto che mette in contatto da remoto le persone con psoriasi e i dermatologi», afferma Massimo Donini, Dermatologo e Delegato per la regione Veneto di ADOI.

La campagna “Psoriasi visibile – Impatto Invisibile. Guardiamo oltre le apparenze”, promossa da Amgen con ADIPSO – Associazione per la Difesa degli Psoriasici, ADOI – Associazione Dermatologi – venereologi Ospedalieri Italiani e della Sanità Pubblica e SIDeMaST – Società Italiana di Dermatologia e Malattie Sessualmente Trasmissibili mette al centro i pazienti e mira a ridefinire la percezione della malattia che colpisce corpo e psiche e rinsaldare l’alleanza medico-paziente.