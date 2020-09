Meteo. Una prima analisi dei temporali di lunedì 7 settembre 2020

Dalla notte fino a metà mattina del 7 settembre forti temporali interessano alcune aree della regione. I dati in

tempo reale rilevati dalle stazioni Arpav insieme alle immagini radar ci danno un’idea dell’intensità dei fenomeni,

con nubifragi rilevati a Grumolo delle Abbadesse e città di Venezia e Lido.

I fenomeni più significativi

Durante la notte alcuni temporali interessano le zone montane e pedemontane, in particolare nelle province di

Verona e Vicenza, e qualche isolato fenomeno si verifica anche in pianura (a nord di Padova e sul Portogruarese).

In questa fase si segnala in particolare un sistema temporalesco di forte intensità che interessa le zone

pedemontane vicentine all’incirca tra le 3:30 e le 5 legali, e provoca forti piogge registrate dalle stazioni Arpav di

Malo e Montecchio Precalcino.

In seguito si sviluppa un sistema temporalesco tra Vicenza e Padova che risulta particolarmente intenso e

persistente (all’incirca dalle 5 alle 8 legali) e provoca un vero e proprio nubifragio registrato dalla stazione di

Grumolo delle Abbadesse.

Infine, all’incirca tra le 7 ora legale e le 9:30, un altro temporale molto intenso e persistente interessa la città di

Venezia e il Lido, con un nubifragio e grandine. Il sistema si sposta poi verso est interessando la zone di Cavallino per

poi portarsi con il suo nucleo più intenso sul mare antistante.

I dati più significativi registrati dalle stazioni Arpav

I dati danno un’idea dell’entità dei fenomeni verificatisi.

Malo: 39 mm in 30’ – totale fino alle 10:45: 49mm

Montecchio Precalcino: 38 mm in 30’ – 58 mm in un’ora – totale fino alle 10:45: 68 mm

Grumolo delle Abbadesse: 58 mm in 30’ (nubifragio) – 91 mm in un’ora (nubifragio) – totale fino alle 10:45: 122 mm

Venezia (Istituto Cavanis): 42 mm in 30’ (nubifragio) – 80 mm in un’ora (nubifragio) – totale fino alle 10:45: 93 mm