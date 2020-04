Metodo proattivo nelle scuole: smascherato l’inganno, ora provvedimenti verso chi ha sbagliato

Avevamo ragione: il protocollo per la riorganizzazione dei Centri scolastici di informazione e consulenza (Cic) secondo il cosiddetto metodo proattivo promosso dal dottor Serpelloni e dalla dottoressa Guadagnini, è contrario alla legge sulle tossicodipendenze nonché lesivo della dignità e dei diritti alla privacy degli studenti. Il pronunciamento del Garante Regionale della Privacy, interpellato dalla Rete degli Studenti, tramite gli avvocati dello Studio Segala, non dà adito a dubbi.

Chiediamo pertanto l’immediato stralcio del protocollo sottoscritto a febbraio con il dipartimento delle Dipendenze dell’Ulss scaligera e l’avvio di un percorso, questa volta condiviso anche con gli studenti, per il rilancio dei Cic, i quali restano un servizio irrinunciabile per studenti, famiglie e istituzione scolastica, non solo in riferimento alla piaga della droga tra i giovani, ma di tutte le altre problematiche che coinvolgono i giovani soprattutto in questo periodo di inedita incertezza sanitaria, sociale ed economica. Il bando tardivamente partito ha lasciato scoperto tutto l’anno scolastico 2019-2020, auspichiamo una sua attivazione già a settembre stralciando dal bando in corso il vincolo del rispetto del protocollo ora definitivamente bocciato.

Ci attendiamo che vengano svolte le opportune valutazioni rispetto a chi ha promosso questo strumento distorto, traendo in confusione tutti, dall’ufficio scolastico ai presidi delle scuole secondarie veronesi di secondo grado. Ci chiediamo come sarebbe andata a finire e quali danni avrebbe potuto causare la sua applicazione, sulla quale erano convenuti anche Comune e Provincia di Verona, lasciando a pochi consiglieri comunali e parlamentari l’onere dell’esercizio del dubbio e della verifica. Ringraziamo quanti hanno avuto il coraggio di esporsi, studenti, insegnati e medici. Riteniamo doveroso rivedere il rapporto di fiducia verso i responsabili di tale situazione che ha messo in subbuglio il mondo della scuola minandone i pilastri fondanti.

Elisa La Paglia, Consigliera comunale Pd

Alessia Rotta, Deputata Pd

Vincenzo D’Arienzo, Senatore Pd