Metro C. Campidoglio: avanti con opera, “talpe” arriveranno a piazza Venezia. Sopralluogo al cantiere Amba Aradam Sindaca Raggi e ministro De Micheli

Roma, 27 dicembre 2019 – Il cantiere per la realizzazione della linea metro C prosegue e arriverà a piazza Venezia. Grazie al dialogo e alla costante collaborazione tra Roma Capitale e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la scorsa settimana il Cipe (Comitato interministeriale per la programmazione economica) ha approvato la modifica del perimetro della tratta T3 della linea C per portare le gallerie a ridosso del corpo della futura “stazione Venezia”, come previsto dal progetto presentato, a luglio scorso, da Roma Capitale.

Scongiurato l’interramento ai Fori Imperiali, le due TBM continueranno a scavare le gallerie di linea in direzione piazza Venezia.

L’impegno di continuare la realizzazione della terza linea metropolitana è stato ribadito oggi durante la visita al cantiere della metro C dalla Sindaca di Roma Virginia Raggi e dalla ministra Paola De Micheli. Al sopralluogo presenti anche l’assessore alla Città in Movimento Pietro Calabrese, il presidente della commissione Mobilità Enrico Stefàno, il rappresentante legale di Roma metropolitane Giovanni Mottura e l’amministratore delegato di Metro C ScpA Fabrizio Di Paola.

“L’opera infrastrutturale più importante della città va avanti. Sono già iniziati i carotaggi in via dei Fori Imperiali, da metà gennaio partiranno anche le indagini in piazza Venezia. Indagini fondamentali che ci permetteranno di stimare correttamente tempi e costi. Entro la prossima estate completeremo il progetto definitivo della stazione Venezia. Cambiamo passo: per la prima volta avremo stime precise per evitare sprechi. Vogliamo dare ai cittadini una nuova metro funzionale e ben fatta” – dichiara la sindaca di Roma, Virginia Raggi.

“Continua lo scavo delle gallerie delle due TBM. Oggi siamo scesi nel cantiere per vedere da vicino come stanno proseguendo i lavori. L’obiettivo è accelerare la realizzazione e dare finalmente ai cittadini una infrastruttura fondamentale di mobilità pubblica. Nel 2021 inaugureremo il pozzo di via Sannio, con la nuova croce di scambio tra i binari che permetterà di migliorare il servizio sulla tratta già aperta” – prosegue l’assessore alla Città in Movimento Pietro Calabrese.