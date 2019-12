Mondo online e pagamenti virtuali

Digitalizzazione e pagamenti virtuali: la nuova realtà del mondo online

I pagamenti online, gli acquisti sul web, i trasferimenti di soldi attraverso sistemi smart e l’utilizzo di monete digitali sono le nuove realtà che fanno parte della nostra vita di tutti i giorni e che fanno parte di quello che può essere definito il mondo online. Una realtà in continua evoluzione che ha prodotto strumenti innovativi e dalle caratteristiche uniche, con tecnologie moderne che permettono non solo di semplificare le operazioni, ma anche di renderle sicure. Ma quali sono i pagamenti virtuali più utilizzati? In questo articolo andremo ad esaminare alcuni degli aspetti più interessanti del mondo online.

Pagamento digitale cosa significa e le sue caratteristiche

Ma cosa sono esattamente i pagamenti virtuali? Se si combinano i due termini si avrà da un lato un trasferimento di denaro, che permette di acquistare un bene o un prodotto come nel mondo reale e, dall’altro una tecnologia innovativa che permette il sistema di trasferimento di soldi in maniera virtuale senza scambio di contante. Quindi grazie alla combinazione di questi due aspetti, potrai effettuare un acquisto direttamente su internet. ma quali sono gli strumenti più utilizzati?

Le carte di credito prepagate

L’Italia è tra le prime nazioni in Europa dal punto di vista degli strumenti digitali, basta considerare che in base alle ultime stime sono presenti circa 111 milioni di carte di credito, e la percentuale di quelle prepagate è quasi superiore a quelle tradizionali. Inoltre, le carte prepagate sono tra gli strumenti più utilizzati per i pagamenti virtuali, dato che combinano sicurezza nelle transazioni e una possibilità di gestione delle proprie finanze. Ciò è possibile per le loro caratteristiche.

Infatti, da un lato le carte di debito prevedono la possibilità di effettuare un pagamento solo se è presente un plafond che sia superiore o pari al prezzo dell’acquisto. Inoltre, in base alle nuove normative PSD2 l’accesso può avvenire solo attraverso un doppio riconoscimento, evitando eventuali frodi. Dall’altro tutti questi strumenti sono smart permettendo una gestione completa attraverso l’app da istallare sul telefonino. Grazie all’applicazione potrai effettuare delle statistiche dei tuoi acquisti e valutare in maniera attenta quali sono le spese che hai eseguito mensilmente.

I portafogli virtuali: dal digital wallet a Paypal

I portafogli digitali o anche chiamati digital wallet sono delle realtà altamente tecnologiche che ti permettono di eseguire diverse operazioni in modo sicuro e veloce. Come tutti i prodotti che rispettano l’idea moderna fi fusione tra finanza e tecnologia, il wallet ti permette di eseguire le operazioni in pochissimi click e direttamente dal tuo smartphone o da un dispositivo digitale. Ma cos’è un wallet e cosa puoi fare? In un certo qual modo è come un portafoglio in cui invece di custodire soldi contanti, contiene diversi prodotti finanziari e dati di pagamento.

Infatti, in un wallet può esserci una somma di denaro attraverso la quale poter effettuare dei trasferimenti di denaro. Inoltre, si avrà la possibilità di utilizzarlo per eseguire i pagamenti online prelevando i soldi, ricevendo e inviando pagamenti. Il procedimento potrebbe sembrare complesso, ma una volta che ci si abitua alla procedura può essere considerato uno strumento di pagamento virtuale molto sicuro grazie al fatto che l’accesso avviene solo attraverso l’immissione di credenziali.

Pagare online con le criptovalute

Lo sviluppo dei pagamenti digitali è una realtà strettamente connessa anche con la nascita di strumenti innovativi e rivoluzionari come le criptovalute. Le monete digitali o virtuali, come il Bitcoin, l’Ethereum e l’altcoin identificano un prodotto che esiste solo sul web e nascono al fine di rendere i pagamenti virtuali più semplici e diretti e soprattutto senza costi aggiuntivi. L’innovazione è dovuta all’introduzione della catena di blocchi, definita anche Blockchain, che prevede una condivisione delle operazioni tra una serie di computer che determinano una catena. Quando la transazione viene confermata da tutti i computer, il blocco si chiude. Grazie alla mancanza di un server centrale, la sicurezza dei trasferimenti in criptovalute è elevata dato che per modificare una transazione e sottrarre delle monete digitali sarà necessario modificare in contemporanea tutte le informazioni di ogni blocco di computer.

Le carte carburante

Le carte carburante sono tra gli strumenti digitali che permettono pagamenti virtuali anche ai distributori. Sono sostanzialmente delle carte prepagate che possono essere ricaricate in base alle esigenze di un professionista o di un’impresa. Questi strumenti si sono diffusi in particolar modo negli ultimi anni, rendendo più semplice la gestione delle risorse aziendali, dato che non vi è circolazione di denaro liquido, ma ogni pagamento può essere controllato immediatamente ricevendo le fatture e le ricevute istantaneamente.

I pagamenti sono sicuri e sarà possibile anche stabilire quali siano i distributori in cui fornirsi. Infatti, le carte carburante si suddividono in universali, monomarca e multimarca. Le prime possono essere impiegate in ogni catena di distribuzione, mentre le altre due permettono di essere utilizzate solo in particolari tipologie di stazioni di rifornimento.