Municipalità di Favaro Veneto: convocazione Consiglio lunedì 9 marzo

È convocato, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento interno della Municipalità, il Consiglio di Municipalità di Favaro Veneto, che avrà luogo nella sala consiliare di Piazza Pastrello 1, il giorno lunedì 9 marzo 2020, alle ore 17.30, per la trattazione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Verbale di Consiglio n. 1 del 21/01/2020;

2. Parere sulla proposta di Deliberazione n. 16/2020 del 19/02/2020 del Consiglio Comunale avente ad oggetto: “Variante n. 62 al Piano degli Interventi, ai sensi dell’art. 18 della Legge Regionale n. 11/2004. Accordo pubblico-privato, ai sensi dell’art. 6 della Legge Regionale n. 11/2004, per valorizzazione della gronda lagunare, sviluppo ed attrezzamento del Parco di San Giuliano, riordino degli approdi al servizio della nautica lagunare nonché implementazione di nuova connessione acquea per turismo ecosostenibile con la Città Antica e la Laguna nord, in Passo Campalto. Adozione;

3. Parere sulla proposta di Deliberazione n.2020/18 del 21/02/2020 del Consiglio Comunale avente per oggetto: “Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2020-2022 – Variazione”.