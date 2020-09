Mura Festival: Aperitivo in musica tutto al femminile – Sabato 12 settembre, dalle 18.30

SEI ARTISTE DONNE PER L’APERITIVO IN MUSICA

DEL SABATO SERA DI MURA FESTIVAL

In collaborazione con Maieutica Dischi

Sabato 12 settembre 2020, ore 18.30 @ Mura Festival – Verona

Bastione di San Bernardino (Circonvallazione Maroncelli)

Verona – Questo sabato, 12 settembre, al Mura Festival, l’aperitivo musicale si tinge di rosa, per una serata tutta al femminile in collaborazione con l’etichetta discografica Maieutica Dischi fondata dell’artista veronese Veronica Marchi. L’appuntamento è al Bastione di San Bernardino (ingresso da Circonvallazione Maroncelli), alle 18.30, l’orario perfetto per gustare il tramonto sulle note musicali.

Veronica Marchi, Valentina Montresor, Elvira Caobelli, Marta Mason, La Ragazza dello Sputnik e Manuela Padoan sono queste le sei cantautrici che questo sabato saliranno sul palco del festival ai Bastioni di San Bernardino per presentare i proprio brani e alcune cover in versione acustica e intima.

Una serata che accende i riflettori su giovani artiste emergenti e sul loro talento, grazie alla collaborazione con Maieutica Dischi. L’etichetta discografica veronese promuove, infatti, solo musica fatta da donne. Maieutica Dischi è stata fondata lo scorso gennaio da Veronica Marchi, cantautrice, polistrumentista, vocal coach e produttrice della stessa etichetta.

L’ingresso alla manifestazione e alla serata è gratuito.