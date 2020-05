Musei al rallenty, Venezia nel weekend

A Padova apre da subito Cappella degli Scrovegni

VENEZIA, 17 MAG – E’ una ripartenza al rallentatore, per adesso, quella di musei e gallerie del Veneto nella nuova Fase 2. A Venezia bisognerà aspettare inizio giugno per tornare a visitare Palazzo Ducale e Museo Correr, le due perle dell’area marciana, e il Museo del Vetro. Del circuito degli 11 musei civici partirà per prima la Fondazione Querini Stampalia, sabato 24 e domenica 25 maggio, con orari ridotti, biglietto gratuito e autocertificazione per l’ingresso, al posto della misurazione della temperatura. Intanto però, già da domani, 18 maggio, aprirà Villa Pisani a Stra. Il 2 giugno dovrebbe essere la data per la ripartenza della collezione Guggenheim. A fare da apripista nelle altre città sarà Padova, che già da domani (anche se l’ingresso al pubblico tecnicamente sarà possibile da martedì 19) riaprirà i battenti della Cappella degli Scrovegni, con il grande ciclo di Giotto, il museo degli Eremitani e Palazzo della Ragione. Spostate intorno a metà giugno le ripartenze dell’Arena e dei musei civici di Verona.

Fonte ANSA