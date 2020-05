Musei riaprono in tutta sicurezza con tante novità

Sabato 23 Maggio sarà il giorno ufficiale della riapertura del complesso monumentale di San Martino della Battaglia (in tutte queste notti precedenti, illuminato dal Tricolore), della Rocca e del Museo di Solferino.

La Storia: Il 23 maggio, giorno in cui nel corso della Seconda Guerra d’Indipendenza, nel 1859 Garibaldi passò il Ticino con i suoi Cacciatori delle Alpi e proclamò l’insurrezione della Lombardia.

Dal virtuale al reale: Dopo essere stati vicini a chi ci ha seguito, ogni giorno di questa lunga chiusura, con visite virtuali, rubriche digitali e percorsi on line, finalmente li potremo riaccogliere dal vivo in questi luoghi.

La sicurezza: I Musei si sono attrezzati per garantire ai visitatori il massimo della tutela. Con precauzioni e cautele maggiori degli standard di legge. Ogni accorgimento è stato pensato per rendere più sicura, tranquilla e piacevole a tutti la visita.

La tecnologia: Senza toccare nulla se non il proprio cellulare, sarà possibile, scaricando una innovativa App, essere guidati nel vivo del percorso museale, che a San Martino prevede anche spiegazioni interattive tramite QR Code.

I nuovi orari: A Maggio i Musei saranno aperti solo nel fine settimana, sabato 23 maggio e domenica 24 maggio. La settimana successiva, Sabato 30 maggio e Domenica 31 maggio, saranno visitabili con apertura straordinaria per il ponte del 2 Giugno, anche Lunedì 1 giugno. Per la Festa della Repubblica sono in cantiere iniziative museali per una partecipazione ancora più coinvolgente.

Da Giugno, a seconda del numero delle presenze e del contenimento del contagio, i Musei potrebbero riaprire anche nei giorni feriali.

Le novità: La cartellonistica è stata completamente rinnovata, con l’aggiunta delle spiegazioni in Inglese per l’itinerario “4 passi nella Storia” a Solferino.

Le zone verdi: I Musei, sia a Solferino che a San Martino, sono circondati da meravigliosi parchi, dove poter liberamente passeggiare, lontano da assembramenti, tra la bellezza del lago di Garda e le colline moreniche.

La personalizzazione dell’esperienza: Coloro che acquisteranno il biglietto unico -che al costo di 10 euro consente la visita ai tre siti Museali di Solferino e San Martino- nei primi 6 giorni di apertura, lasciando la propria mail al Museo di Solferino, riceveranno un elegante attestato del Progetto Torelli con i dati di un soldato che aveva il loro stesso cognome e che partecipò alle Campagne per l’Indipendenza d’Italia. Chissà, forse un avo del visitatore?

L’omaggio: Chi sceglierà di visitare i tre siti museali nei primi 6 giorni in cui i musei saranno aperti (23 e 24 maggio, 30 e 31 maggio, 1 e 2 giugno) a San Martino potrà ritirare in omaggio un “Bollettino della Società Solferino e San Martino”, una piccola e raffinata pubblicazione, contenente approfondimenti ed articoli sul Risorgimento.

Qui si è fatta l’Italia: Per riscoprire la bellezza del nostro Paese, sui campi di Battaglia dove nacque l’Italia, tra parchi, Torri e monumenti della memoria. Un itinerario, a San Martino e Solferino, tra i tesori della Lombardia.

Torre di San Martino, @giulietta089

Complesso monumentale di San Martino della Battaglia, @gianpietrogala

Museo di San Martino, @ilfumatteoagosti

Rocca di Solferino, @AdrianaOberto

Statua di Henry Dunant davanti al Museo di Solferino, @AdrianaOberto