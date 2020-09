Musica in Piazza Corrubbio per rilanciare i locali della zona

Parte con la musica e la voglia di stare insieme il settembre di piazza Corrubbio. Tutti i martedì e i giovedì a partire di oggi, artisti musicali di diverso genere si alterneranno al centro della piazza per intrattenere i clienti dei locali e per attrarne di nuovi, oltre che per offrire svago a tutti i cittadini che si trovano di passaggio.

L’appuntamento è dalle 19 alle 22, per una fascia oraria che copre sia l’aperitivo che la cena ma coinvolge anche famiglie e residenti per un momento di convivialità.

Una sorta di festival di fine estate, per allungare la stagione a vantaggio anche degli esercenti e delle attività produttive che si trovano sulla piazza e che devono fare i conti con le difficoltà legate al Covid.

Non a caso l’iniziativa nasce da un’idea condivisa tra i ristoratori e i titolari di bar e locali della zona, riuniti nel gruppo ‘Imprenditori di piazza Corrubbio’, che ha trovato subito l’appoggio del Comune.

Come spiega l’assessore alle Attività commerciali, che stamattina ha illustrato il progetto nel cuore del quartiere di San Zeno. Insieme a lui, il rappresentante del gruppo Imprenditori di piazza Corrubbio Francesco Caminiti.

“Questa iniziativa dimostra la capacità di fare squadra dei nostri esercenti, che si mettono insieme per superare le difficoltà del periodo post emergenza sanitaria – ha detto l’assessore -. Un’opportunità anche per gli artisti e i musicisti locali, che possono esibirsi all’aperto e nel rispetto del distanziamento sociale. Partiamo con l’anno zero di un’iniziativa che vorremmo diventasse un format stabile, vediamo strada facendo quali migliorie apportare”.