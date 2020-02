Nasce il gruppo Donne Imprenditrici di Confimi Industria: ai vertici la veronese Vincenza Frasca

È stata formalizzata nei giorni scorsi, a Roma, la nascita del gruppo Donne Imprenditrici di Confimi Industria. Al timone della squadra tutta “in rosa” nata nelle fila della Confederazione, per affermare le capacità femminili nel fare impresa, è stata designata la veronese Vincenza Frasca.

Da trent’anni Vincenza Frasca opera nell’azienda di famiglia, la Salus srl, ricoprendo il ruolo di responsabile amministrazione finanza e controllo. L’azienda gestisce in appalto per enti privati, pubblici e religiosi il servizio di Global Service. Salus srl offre dal 1976 servizi di pulizia, ausiliari, alberghieri, infermieristici, riabilitativi e assistenziali a ospedali, case di cura, case di riposo, residenze sanitarie assistite., istituti scolastici, scuole materne, università, uffici e altre grandi strutture su tutto il territorio nazionale.

In giunta operativa è presente anche un’altra imprenditrice veronese, Federica Mirandola (Mirandola Filettature srl), presidente di Apidonne Verona. Ad affiancarla è la vicepresidente del gruppo Manuela Aloisi (L’Autoparco srl Santa Marta Hotels) mentre, in rappresentanza di tutti i settori del manifatturiero, ci sono Alice Borsetto (Unica Telecomunicazioni srl), Rosa Solimeno (SS Consulting sas), Kozeta Kacaj (K-Consulting Shpk), Rachele Morini (Fonderia F.A.M. srl), Hella Colleoni (Tida Group), Paola Marras (Niklas Events srl).

Le imprese femminili in Italia sono oltre 1,3 milioni e rappresentano il 15% dell’occupazione nel privato. A motivare le imprenditrici a fare economia è il desiderio di valorizzare le proprie competenze e idee innovative: una scelta coraggiosa dettata più dall’opportunità che dalla necessità.

In questo scenario si fa strada il Gruppo Donne Imprenditrici di Confimi Industria, che opererà a livello nazionale: «Lavoreremo per far emergere la sensibilità e la capacità femminile nel fare impresa, dentro e fuori la nostra Confederazione», spiega Frasca. «Il mio obiettivo personale, invece, sarà incoraggiare e stimolare le donne che guidano imprese a fare il massimo per far crescere le loro realtà – conclude la neopresidente –. La donna, in Italia e nel mondo, ha sempre esercitato un ruolo di collante tra i diversi attori della società. Questa capacità è più che mai trasversale oggi in un sistema economico e sociale multiculturale, dai mercati globali e dai forti contrasti».