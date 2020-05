Needling cos’è e a cosa serve

Nel corso degli ultimi anni uno dei settori d’attività che ha conosciuto una crescita davvero notevole nell’ultimo periodo è quello estetico. In quest’ambito sono sempre di più le persone che vogliono sfruttare le nuove tecniche per riuscire a migliorare la produzione di collagene e rendere più tonica e giovane la pelle. Tra queste c’è il needling.

Il needling estetico è una tecnica innovativa che prevede l’uso di uno strumento manuale che agisce direttamente sulle zone nelle quale sono presenti degli inestetismi cutanei. Ma vediamo nello specifico cos’è e come funziona il needling.

Cos’è il needling e come funziona?

Il needling è una tecnica rivoluzionaria che nasce nel mondo della cosmetica e che prevede l’uso di un rullo dotato di aghi molto piccoli e sottili. Il rullo di solito presenta degli aghi che non superano i 0,5 millimetri nel settore cosmetico mentre in quello medico ambulatoriale prevede l’impiego di aghi che raggiungono anche 1,5 millimetri.

Gli aghi in entrambi i casi penetrano sulla pelle del viso e del corpo. In questo modo le perforazioni sono in grado di riparare i micro-tessuti. Inoltre, si ha la possibilità di aumentare la produzione di collagene, di acido ialuronico e di elastina. Nel momento, in cui si esegue il trattamento la pelle punta da una serie di aghi diventa più arrossata per un breve periodo.

Ma è proprio quando la pelle si ripristina che l’elastina e il collagene aumentano la loro produzione andando a riparare i tessuti della zona in cui si sceglie d’agire.

Quali sono i vantaggi del needling cosmetico

Il needling cosmetico permette agli aghi di agire sulla pelle e stimolarla aumentando la produzione di elastina e di collagene.

Attraverso questa tecnica medica, il needling cosmetico offre diversi vantaggi. Il primo vantaggio è dato dalla possibilità di eliminare alcuni inestetismi specifici come:

Acne

Rughe

Segni del tempo

Cicatrici

Smagliature

Buchi sulla pelle

Segni dovuti ad un’acne profonda

Il trattamento infatti è in grado di andare ad attenuare o eliminare gli inestetismi che possono affliggere la cute, grazie alla stimolazione del ricambio cellulare, all’aumento dell’elastina e del collagene.

Come funziona il needling medico?

Il needling medico dev’essere effettuato all’interno di un ambulatorio e prevede almeno tre o quattro sedute da eseguire in circa 60 giorni. Con il needling medico si utilizza un rullo con degli aghi di 1,5 mm che entrano più a fondo nell’epidermide.

Le micro-perforazioni che si vanno a creare all’interno della pelle, sono dei traumi profondi che vanno a infiammare la zona sottocutanea. Questa infiammazione iniziale però porta la pelle a ricostituirsi, tant’è che diventa più tirata, tonica e libera da imperfezioni.

Grazie alla riparazione cellulare e alla produzione di collagene a livello del derma. Con il needling medico è possibile anche eliminare le cicatrici più grandi e radicate sulla pelle. In quanto le perforazioni sono più profonde quindi si vanno a curare anche inestetismi che sono più intensi, come smagliature di primo grado e cicatrici.