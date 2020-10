Un neonato è stato trovato poco dopo la mezzanotte abbandonato all’angolo di una strada a Verona. E’ successo nel quartiere di Golosine. Il piccolo, di circa 4 mesi, è stato trasportato in ambulanza all’Ospedale della Donna e del Bambino. E’ ricoverato in terapia intensiva, ma è in buone condizioni di salute. E’ stato trovato da due agenti delle volanti della Questura, in pattuglia nella zona, che hanno allertato i sanitari del Suem 118. (ANSA).