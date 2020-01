New Energy Taekwondo Verona Trofeo Internazionale Sorrento

Ottima performance dell’ ASD NEW ENERGY TAEKWONDO VERONA al trofeo delle Sirene, gara internazionale di Taekwondo svoltasi sotto l’egida del World Song Moo Kwan ed organizzata da UNITAM Song Moo Kwan Italia lo scorso fine settimana a Sorrento, in provincia di Napoli. Alla competizione hanno partecipato circa 400 atleti provenienti da tutta Europa, in primis le forti rappresentative di Irlanda, Spagna, Regno Unito, Francia e a blasonati club italiani.

La società ASD NEW ENERGY TAEKWONDO VERONA, nella categoria Poomsae, cuore pulsante delle arti marziali e vera ricerca della perfezione è stata rappresentata dai due tecnici Emanuela Epiboli, istruttore della New Energy Taekwondo cintura nera 4° DAN, e Emanuele Sandrini, maestro della New Energy Taekwondo cintura nera 4° DAN. Entrambi hanno gareggiato nella categoria cinture nere Master, categoria che racchiude gli atleti più esperti e composta molto spesso Maestri e Gran Maestri specialisti di queste competizioni e per entrambi è arrivato il gradino più alto del podio.

ASD NEW ENERGY TAEKWONDO VERONA, la piccola realtà di San Massimo, ha il pregio di essere riuscita a competere con club italiani ed esteri, club con capacità economiche ed organizzative da non sottovalutare. Questo, oltre a dimostrare la bontà del lavoro quotidiano che la New Energy Taekwondo porta avanti dal 2002, insegna che seguendo i valori marziali e sportivi di questa affascinante disciplina.

Insomma, la dimostrazione che Davide può vincere su Golia.