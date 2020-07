Non è con la demagogia integralanimalista che si gestirà la fauna selvatica nociva per l’agricoltura

“I danni causati dalla fauna selvatica stanno mettendo in ginocchio l’agricoltura italiana, gli imprenditori chiedono aiuto alle istituzioni e per tutta risposta Bonelli e Zanella dei Verdi rispondono che l’abbattimento di un animale selvatico ha determinato la pandemia del Covid. Qui siamo oltre la demagogia, siamo all’irresponsabilità più totale di chi è disposto a sacrificare gli agricoltori italiani in nome della guerra ideologica alla caccia. Ispra, Conferenza Stato-Regioni e le Associazioni degli agricoltori concordano con quanto da noi evidenziato tramite uno specifico emendamento in commissione Agricoltura sulla necessità di gestire la fauna selvatica nociva e invasiva, ma purtroppo non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire e quindi puntuale arriva la levata di scudi degli integralanimalisti, che si guardano bene dall’entrare nel merito presentando soluzioni concrete. Nell’attesa che i demagoghi verdi elaborino strategie adeguate al problema è doveroso che il Governo non perda altro tempo e dia risposte immediate a un problema che non si risolverà di certo con le chiacchiere”.

On. Maria Cristina Caretta, deputata di Fratelli d’Italia