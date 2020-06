Nonno Pasquale, 93 anni: la prima uscita è per pulire la spiaggia

Tutti lo conoscono come il “Nonno del mare”, Pasquale a 93 anni è uscito per la prima volta dopo il lockdown per pulire la sua spiaggia

lui è Pasquale Di Marco, ha da dopo compiuto i 93 anni e la sua più grande passione è il mare, tanto che gli abitanti di Giulianova lo conoscono con il soprannome di “nonno di mare”. Pasquale abita a Poggio San Vittorino, in Abruzzo e ogni mattina prende la macchina per andare in spiaggia a 30 km di distanza a contemplare il mare, si siede su una sedia che si porta da casa e guarda le onde che vanno e vengono entrando in uno stato di pace e benessere profondo, la sua più bella abitudine, a cui però Pasquale ha dovuto rinunciare durante i mesi di Lockdown, in cui chiuso in casa aspettava il momento di potere riuscire e tornare alla sua più grande passione, così quando il nonno del mare è potuto ritornare in strada, la prima cosa che ha fatto è stata prendere la macchina per tornare nel suo posto del cuore, questa volta con un pensiero diverso dal semplice godersi la bellezza del panorama, il 93enne si è munito di mascherina, guanti e sacchetti di plastica la sua prima uscita e il suo primo impegno è stato quello di ripulire la sua spiaggia da tutti i rifiuti e gli inquinanti che sapeva che dopo settimane di assenza vi avrebbe ritrovato.

Sentito dai telegiornali che ci sarà una nuova ondata di inquinamento legate alle mascherine monouso e ai guanti di plastica che purtroppo qualcuno getta per terra irresponsabilmente e sapendo che il mare spesso riporta a riva rifiuti di ogni tipo, Pasquale la sua prima uscita l’ha voluta tutta dedicare al fare bene all’ambiente e a lasciare la spiaggia in un luogo più pulito e accogliente per gli animali marini e anche per tutte le altre persone che la vanno a visitare. In poco tempo Pasquale da solo ha raccolto due buste nere piene di plastica e rifiuti di ogni tipo e questo bel gesto gli è valso il suo secondo appellativo, oltre a quello di “nonno del mare”, ora gli abitanti lo prendono in giro scherzosamente chiamandolo “nonno plastic free”. Le foto scattate da alcuni abitanti mentre l’anziano raccoglie tubi, reti, bottiglie e pneumatici abbandonati hanno fatto il giro dei social, ma a Pasquale non importa della popolarità, il suo scopo è solo quello di fare la sua parte e dare il suo piccolo contributo lasciando un pezzo di mondo più pulito.

Non lo ferma certo l’età e anzi ci fa dimostra che tutti possiamo e dobbiamo dare il nostro contributo, non ci sono scuse che tengano.

Fonte: Positizie