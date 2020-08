Nubifragio a Verona. I Volontari di Volt a disposizione

Di fronte a sciagure collettive come quella che ha colpito Verona, la politica deve riflettere su cosa vada migliorato nella gestione del territorio, ma prima ancora deve esprimere tutto il suo senso di utilità concreta.

Alessandro Zanolli, nuovo coordinatore locale dopo il passaggio di testimone di Luca Nisidi, trasferitosi per motivi di studio, ha chiamato a raccolta i numerosi simpatizzanti ed attivisti di Volt che si sono messi a disposizione della locale centrale della protezione civile per qualsiasi intervento di aiuto ai cittadini veronesi colpiti dal tifone di ieri.

“Volt si contraddistingue per il gran numero di attivisti giovani, abituati a intervenire con slancio e spirito solidale. Per questo ci mettiamo a disposizione delle strutture di protezione civile per aiutare i cittadini veronesi in difficoltà”, afferma Zanolli.

L’alto senso della politica si realizza solo rimboccandosi le maniche e vivendo la realtà. Solo cosi’ potranno seguire delle proposte politiche e amministrative davvero efficaci.