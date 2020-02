Nuove relazioni per interscambi economici e turistici fra Verona e la Lituania

Attivare una rete di conoscenze e relazioni che possano accrescere gli scambi commerciali e turistici fra Verona e la Lituania. Questi gli obiettivi dell’Ambasciatore della Repubblica di Lituania in Italia Ričardas Šlepavičius che, per la prima volta, è stato in visita in questi giorni nella città scaligera. Ad accoglierlo a Palazzo Barbieri l’assessore alle Relazioni internazionali Francesca Toffali. Presente all’incontro anche la delegata all’Agricoltura dell’Ambasciata della Repubblica di Lituania Loreta Malciene.

Durante la visita sono stati presentati dall’Ambasciatore alcuni dei prodotti alimentari lituani, quali ad esempio la birra, il pesce, i funghi e i prodotti caseari, che potrebbero diventare oggetto di una futura distribuzione sul territorio veronese. Da parte dell’assessore Toffali è stata espressa la massima disponibilità a collaborare per realizzare iniziative volte a confermare i legami con Verona e consolidare le sinergie tra i diversi territori in ambito economico e turistico.