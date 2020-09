Nuovi corsi per Operatori Socio Sanitari a Verona. La Regione Veneto prevede di formarne oltre 4000 in due anni. Aumento di richieste dalle strutture veronesi per l’emergenza Covid-19

L’emergenza Covid-19 fa aumentare le richieste di figure professionali, come gli operatori socio sanitari, in ambito sanitario e assistenziale. Pertanto, la Cooperativa Sociale Cultura e Valori organizza due nuovi corsi per Operatore Socio Sanitario (Oss) la cui iscrizione scade il 30 settembre. Il corso, riconosciuto dalla Regione Veneto, risponde alle necessità e richieste delle varie strutture e dei servizi sociosanitari e socioassistenziali della provincia veronese, tanto che la Regione Veneto prevede di attivare 138 corsi in tutta la Regione, con una distribuzione sul territorio per il biennio 2020-21, così da formare oltre 4000 Oss.

I corsi saranno due per facilitare la partecipazione da parte degli aspiranti Oss: un corso intensivo di 6-8 mesi e uno estensivo di 9-18 mesi con lezioni serali e nel fine settimana per favorire gli studenti lavoratori. Altra novità è l’introduzione della formazione a distanza con 205 ore su 521 ore di lezione, oltre a 520 di tirocinio.

L’ammissione ai corsi a cui possono partecipare 60 studenti avverrà previo superamento della prova di selezione, che si terrà il 2 Ottobre alle 9 alla Scuola Paritaria Provolo in Via A. Angelo Berardi, 9 (Vr). E’ possibile iscriversi fino al 30 Settembre compilando il modulo disponibile sul sito internet www.culturaevalori.it. Il modulo compilato deve essere restituito via e-mail a nicola.verdolin@gruppocercate.it, oppure, consegnato negli uffici amministrativi della Cooperativa Sociale Cultura e Valori in Via Bramante, 15 – 37138 Verona, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30.

I tirocini, dopo lo svolgimento delle materie di base e delle materie professionalizzanti, verranno svolti in Unità Operativa di degenza ospedaliera, in strutture per anziani e in strutture e per servizi afferenti alla disabilità, integrazione sociale e scolastica, assistenza domiciliare, salute mentale.

“L’Operatore Socio Sanitario – evidenzia Damiano Ceschi, presidente della Cooperativa Sociale Cultura e Valori – è una figura versatile, con mansioni di carattere sociale e sanitario, in grado di lavorare all’interno degli ospedali o strutture sociali, come residenze per anziani o servizi domiciliari e per questo è sempre più richiesta. Quest’anno, con l’emergenza Covid-19, le richieste da parte delle strutture sanitarie e socioassistenziali di queste figure professionali sono aumentate in modo significativo”.

Per la frequenza al corso è richiesta ai partecipanti una quota di 1700 euro per il corso intensivo e 1750 euro per il coso estensivo. La Regione sta studiando di finanziare parte del costo con l’erogazione di Voucher individuali, che potrà essere richiesto con apposita domanda dai corsisti che risultino disoccupati.