Olimpiadi. Ok definitivo del Senato. Zaia, “Grande gioia. Simboleggiano il futuro di ripresa mentre ancora lottiamo contro un virus feroce”

“Il voto favorevole e definitivo (225 sì e un solo astenuto) del Senato al decreto legge sullo svolgimento delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 è una grande gioia, il tassello che mancava per cominciare in concreto una grande avventura. Il presente è duro, ma proprio per questo è bello lavorare anche a un futuro d’oro come le medaglie olimpiche”.

Lo dice il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, appresa la notizia dell’OK definitivo del Parlamento al decreto sulle Olimpiadi invernali del 2026.

“Per il Veneto dell’impresa e del turismo che oggi soffre – aggiunge Zaia – le Olimpiadi di 2026 simboleggiano il domani, la ripresa, occasioni di sviluppo economico, posti di lavoro che si creeranno, Pil che crescerà. Le Olimpiadi fanno parte di un domani che va costruito oggi, mentre ancora combattiamo con un nemico feroce come il coronavirus”.