Oltre 9 milioni di euro per le superiori di Verona

Supera i 9 milioni di euro il riparto del governo per l’edilizia scolastica in Provincia di Verona. Lo comunicano i deputati veronesi del Partito democratico, Diego Zardini e Alessia Rotta col capogruppo in Provincia Alessio Albertini.

«Quelle stabilite dal governo sono risorse aggiuntive ai fondi già stanziati nei cinque anni scorsi con il piano ‘Buona Scuola’», spiegano. «Un ulteriore incremento di disponibilità finanziarie di cui le nostre scuole hanno grande necessità per essere sempre più sicure e accoglienti».

Destinatarie del provvedimento sono le scuole superiori del territorio che riceveranno in totale 9.321.118,83. I finanziamenti serviranno a lavori di manutenzione, messa in sicurezza, adeguamento alle più recenti normative antisismiche e antincendio e efficienza energetica.

«Ogni euro speso per le scuole è un investimento», concludono i deputati. «In Veneto l’impegno del governo su queste misure è di 65 milioni 894 mila euro, in tutta Italia arriva a 855 milioni di euro».