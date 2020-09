“Malmenato e ferito dagli animalisti. L’aggressione subita a Sacile da un giudice della Sagra dei Osei è l’ennesima grave provocazione ad opera del solito gruppuscolo di intolleranti in cerca di visibilità. Al fine di evitare il ripetersi di episodi vergognosi come questo, mi auguro che non si sottovaluti la gravità di quanto accaduto e che le forze dell’ordine facciano piena luce sull’aggressione”. È quanto dichiara l’on. Maria Cristina Caretta, deputata di Fratelli d’Italia.