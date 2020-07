Operazione Taurus. Sboarina: “Ottimo lavoro. Non abbasseremo mai la guardia contro questi corpi estranei della nostra società”

“Il Dna dei veneti e dei veronesi è fatto di onestà e laboriosità. Le attività mafiose sono corpi estranei della nostra società che qui non devono attecchire. Per questo non abbassiamo mai la guardia e oggi è il giorno della gioia e dei complimenti alla DDA di Venezia e ai Carabinieri di Padova e di Verona”. Con queste parole il sindaco di Verona Federico Sboarina si è congratulato per gli esiti dell’operazione Taurus, che ha portato all’arresto di 33 persone. Oltre 100 i soggetti raggiunti da avvisi di garanzia.

“Con l’operazione conclusa oggi è stato inferto un duro colpo alla ‘ndrangheta, facendo piazza pulita di un sistema malavitoso – ha proseguito Sboarina -. Anche a Verona abbiamo alzato muri di cemento armato perchè il nostro tessuto economico è sano e sa stare nel libero mercato per i propri meriti. Non vogliamo soggetti che inquinano le regole soprattutto adesso che nel post Covid la crisi di liquidità rende più vulnerabili le aziende. Difendiamo e difenderemo sempre, in alleanza con gli inquirenti, i nostri giovani dalla droga e i nostri imprenditori dai pericoli della criminalità organizzata”.