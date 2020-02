Opportunity Day. A Schio (Vicenza) le giornate della Regione Veneto per favorire l’incontro tra giovani talenti e imprese, domani sarà presente l’assessore all’istruzione, lavoro e pari opportunità

Riprende domani “Opportunity Day”, la serie di iniziative nell’ambito dello specifico progetto finanziato dalla Regione Veneto – attraverso il POR-FSE Asse Occupabilità ( www.cliclavoroveneto.it ) – per favorire l’incontro tra giovani e aziende. Per due giorni, 100 ragazzi da tutto il Veneto si raduneranno presso il Faber Box di Schio (Vicenza), il campus che ospita e catalizza iniziative per le politiche giovanili della città, per la seconda tappa del Discovery Camp. Venerdì 21 febbraio, la seconda giornata si aprirà alle 9.30 con la partecipazione dell’assessore regionale all’Istruzione, Formazione, Lavoro e Pari Opportunità.

Il format delle giornate, progettato da InfiniteArea, è stato pensato con l’obiettivo di scoprire nuovi talenti, coinvolgendo i giovani direttamente in un’esperienza pratica di applicazioni e utilizzo di strumenti digitali, passando poi al confronto diretto e consapevole con aziende che fanno uso delle tecnologie sperimentate.

Giovedì 20 febbraio 2020 – DESIGN E SVILUPPO PER WEB E MOBILE

Si parlerà di professionalità ibride e sviluppo agile, sistemi integrati, piattaforme e framework di sviluppo iterativo. Verrà presentata una panoramica sui più diffusi strumenti a disposizione per lo sviluppo di WebApp e Mobile. Per la parte creativa, i mentor di InfiniteArea, in collaborazione con Codemotion e il Fablab di Castelfranco, proporranno ai ragazzi di prototipare alcune app con il supporto di uno strumento creato dal MIT (Massachusetts Institute of Technology). Il laboratorio è stato pensato per fare emergere sia le competenze tecniche che quelle trasversali, come la creatività, la capacità di lavorare in team.

Venerdì 21 febbraio 2020 – AZIENDE DIGITALI INCONTRANO I GIOVANI

Il Discovery Camp prosegue con il contatto diretto tra le imprese del territorio e i giovani, coinvolti in nuove opportunità formative e professionali. In questa giornata le aziende digitali presenteranno ai giovani le loro sfide più attuali, la loro vision per il futuro ed i profili professionali che ricercano. Sono state coinvolte aziende attive esclusivamente nei seguenti ambiti: robotica, automazione, IoT (Bft, Baxi, Busnet, DēLonghi, Janus) e design e sviluppo per web e mobile (Alpenite, Antartika, Crispy Bacon, Palazzina Creativa, Pat Group, Raw Fish, Weble).

Altri cinque sono gli appuntamenti previsti entro settembre 2020, in una successione di prove pratiche e di teatro d’impresa, esperienze dirette con nuove tecnologie, lavori di gruppo su specifiche sfide con generazione di idee, service design, prototipazione, preparazione del pitch, confronto con le aziende. Lo scopo è quello di favorire la nascita di idee e collaborazioni con le aziende, con inserimenti lavorativi e progetti di innovazione.

Quest’anno all’iniziativa collabora anche l’associazione Levi Alumni, che riunisce gli ex studenti e docenti del Liceo Levi di Montebelluna e si occupa, oltre alla direzione del festival CombinAzioni, di orientamento universitario e di coinvolgimento culturale per la comunità.