Otto nuovi assistenti sociali per il Comune di Venezia. L’assessore Venturini: “Un occhio nuovo per la nostra Direzione. Le risorse economiche ci sono, adesso idee innovative per continuare il percorso di affiancamento ai cittadini in difficoltà”

“Sarete un occhio nuovo, linfa importante in un periodo in cui le emergenze sociali non mancano e bisognerà far fronte alle nuove sfide con progetti e idee innovative – ha sottolineato l’assessore, rivolgendosi alle nuove figure professionali individuate dall’Amministrazione – Anche grazie al vostro impegno vogliamo confermare la nostra capacità di intercettare i fondi comunitari e quelli nazionali che finora ci hanno consentito di investire e coprire le emergenze sul nostro territorio. La strada è quella segnata ormai da quattro anni: non siamo una Direzione che si limita a erogare contributi economici a pioggia, non lo siamo mai stati, andiamo sempre più nell’ottica dell’attivazione del cittadino. Abbiamo intrapreso un percorso di affiancamento alle persone in difficoltà: devono essere aiutate e sostenute, ma l’obiettivo finale è fare emergere le loro potenzialità, renderle autonome, fino all’uscita dalla situazione di bisogno”.

“Sul fronte del sostegno agli anziani e ai disabili, dove il percorso di affiancamento in prospettiva futura può non essere la soluzione finale – ha aggiunto Venturini – il nostro compito sarà quello di uscire da quelle griglie che non portano alla risoluzione dell’emergenza. Oggi la casa di riposo o il centro diurno non bastano più, non possono essere le uniche soluzioni. Anche grazie alle nuove figure di assistenti sociali siamo pronti a escogitare servizi innovativi che sopperiscano alle esigenze del cittadino dando una risposta ai suoi bisogni”.

Davanti alle sfide in costante aumento c’è un punto di partenza chiave: “Usciamo da questi quattro anni con una situazione finanziaria solida – ha concluso Venturini, lanciando un invito ai nuovi assistenti sociali – Le risorse economiche non sono un problema, per rispondere alle richieste di aiuto dei cittadini adesso dobbiamo pensare a nuovi progetti. Bisogna mettere in moto le idee”.

L’ingresso in organico degli 8 nuovi assistenti sociali del Comune di Venezia rientra in un piano di assunzioni che consta di 14 risorse totali che saranno dedicate ai servizi di contrasto alla povertà e rivolti ai cittadini in condizione di fragilità in un ambito territoriale composto anche dai Comuni di Marcon, Quarto d’Altino e Cavallino Treporti. La nuova dotazione di personale è stata resa possibile grazie alle progettualità del Pon Inclusione e del Fondo nazionale di povertà, dei quali l’ambito territoriale veneziano è beneficiario. Il Comune di Venezia, infatti, è capofila tra le altre realtà comunali che stanno collaborando in tutti i progetti che si stanno ponendo l’obiettivo di potenziare il settore dei servizi sociali. I nuovi assistenti sociali, per quanto riguarda il Comune di Venezia, saranno impiegati nelle Agenzie per la Coesione sociale, nel Servizio infanzia e adolescenza e in quello rivolto agli adulti.