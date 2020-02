Padova, esplosione gas in cucina: morta anziana

PADOVA, 19 FEB – È morta nel reparto di terapia intensiva di Padova Lucrezia Cavestro, 87 anni. Lunedì scorso la donna era stata investita dall’incendio che era partito dalla sua cucina nell’abitazione dove risiedeva in via Valli Valsanzibio a Galzignano Terme (Padova). Le sue condizioni erano apparse subito molto gravi, la paziente, che inizialmente era stata portata all’ospedale di Schiavonia, è stata poi trasferita d’urgenza nella terapia intensiva di Padova, dov’è deceduta alle 4 del mattino di oggi. L’incendio era deflagrato alle 23.40 circa di lunedì sera probabilmente per una fuga di gas. La donna viveva sola, era autosufficiente e ad occuparsi di lei c’erano comunque le due figlie che abitano poco lontano dall’abitazione della donna. Sul posto erano intervenuti i Vigili del fuoco, i sanitari del Suem 118 e i carabinieri.