Passeggero ‘esce’ dal furgone e resta ferito gravemente. In corso le indagini

Il Nucleo Infortunistica della Polizia Locale sta svolgendo accertamenti sull’episodio accaduto oggi alle 14.30 in via Vigasio, dove un uomo del 1976 sarebbe stato fatto cadere da un furgone bianco. L’uomo è stato identificato e risulta essere residente in via Sogare. Portato in gravi condizioni all’ospedale di Borgo Trento dove è stato operato per un trauma cranico. Gli agenti hanno rinvenuto il furgone, l’uomo che era alla guida pare si sia fermato in attesa dei soccorsi. La Polizia Locale per ricostruire quanto accaduto sta visionando i filmati della zona ed ha avvisato il Pubblico Ministero di turno dottor Aresu. Ancora in corso le verifiche per accertare le cause dell’accaduto e le condizioni di chi si trovava al volante al momento dell’incidente.