Pedicure e manicure ? Scopriamo i trattamenti a Verona

La cura delle mani e dei piedi è di fondamentale importanza in tutte le stagioni.

Mantenere le unghie di piedi e mani sempre corte e pulite è importante non solo per motivi estetici, ma anche di salute, senza contare quanto è fondamentale anche prendersi cura correttamente della bellezza della pelle, eliminando le pellicine e mantenendo sane le unghie.

Insomma, per una manicure e pedicure corretta è sempre meglio rivolgersi agli esperti che hanno a disposizione tutti gli strumenti per prendersi cura al meglio dei vostri piedi e delle vostre mani, con prodotti dedicati secondo le vostre esigenze.

Se non ci si prende cura adeguatamente delle mani e dei piedi, il rischio è quello di contrarre infezioni, di creare piccole ferite, oppure di esporre le unghie a vere e proprie malattie o ad una estrema fragilità e delicatezza.

Trascurare mani e piedi, insomma, è un grande errore: fareste bene a regalarvi un trattamento completo di manicure e pedicure per curarvi anche delle estremità e non solamente durante la bella stagione.

Cura delle mani, unghie e piedi: i nostri trattamenti speciali a Verona

Per Maison 22 , il centro estetico a Verona , la cura delle mani è davvero importante, perché queste parti del nostro corpo sono spesso e volentieri esposte all’azione degli agenti esterni. Sole, freddo, sudore, gelo, pioggia, vento: le nostre mani necessitano di cure dedicate ed approfondite per stare bene. Inoltre, dato che posseggono uno strato adiposo inferiore rispetto a quello del resto del corpo, sono più spesso soggette a traumi e all’alterazione della pellicola idrolipidica, quindi a disidratazione della pelle. Per curare le mani è necessario trattarle periodicamente con creme ad hoc per poterle idratare, e cercare di mantenere le unghie sempre curate e corte, pulite, eliminando le cuticole e le pellicine ogni volta che se ne ha occasione.

Non solo la salute, ma anche la bellezza delle unghie delle mani è davvero molto importante. Il nostro centro estetico effettua anche servizi di unghie in gel semipermanente e non, per curare l’aspetto estetico delle vostre unghie seguendo la moda e i vostri desideri personali.

Alla stregua, è molto importante anche prendersi cura dei piedi e della loro bellezza e salute. Dato che i piedi sono a contatto con la terra e di conseguenza con lo sporco, bisogna cercare di curarsene in maniera adeguata, facendo particolarmente attenzione all’igiene delle unghie e delle dita, ed evitando che si creino micro-ferite che potrebbero infettarsi.

Inoltre bisogna fare attenzione anche alla formazione di calli, che sono molto comuni specialmente quando si indossano delle scarpe inadeguate. In caso di calli, è bene effettuare un trattamento estetico ad hoc per eliminarli.

Anche la pelle dei piedi va tenuta continuamente idratata per evitare secchezza e formazione di vesciche o di tagli, così come le unghie sono da mantenere sempre corte e pulite, con eliminazione costante delle cuticole. Il nostro centro effettua diversi trattamenti di manicure e pedicure per la bellezza e la salute delle vostre mani e dei vostri piedi, con trattamento delle unghie, applicazione gel semipermanente ed applicazione unghie: contattateci per saperne di più.