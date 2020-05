“Devo dire che c’è solo da riprendere un po’ di fiato e un po’ di sensibilità. Però dai, pensavo peggio”. Federica Pellegrini racconta all’ANSA le prime sensazioni del ritorno in piscina per la fase 2 dello sport dopo sei settimane di stop causa coronavirus. “Sono contenta perché in queste settimane ho lavorato molto a corpo libero e sono riuscita a mantenere forza sulle spalle – spiega l’olimpionica del nuoto -. Questo mi aiuterà a riprendere, prima, la mia ‘bracciata’…”

Fonte: ANSA.