Per FMI il 20% piccole imprese a rischio fallimento, ma non ditelo a Conte

“Il 20% delle piccole imprese italiane a rischio fallimento. Non lo dicono quei cattivoni dell’opposizione, ma è un allarme lanciato dal Fondo Monetario Internazionale, che mette l’Italia in cima ai Paesi più a rischio se non si registrerà un adeguato intervento politico a sostegno dell’economia. Siamo a un passo dal baratro e chi ci nega la solidarietà in Europa, offrendo la trappola del Mes, sta aspettando il momento giusto per mettere gli artigli sulle nostre aziende. Non lo permetteremo”.

On. Maria Cristina Caretta, deputata di Fratelli d’Italia