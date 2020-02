Pitbull lo azzanna ai genitali: il padrone lo uccide per salvarsi

Un uomo di 40 anni è stato trasportato in ospedale con ferite ai genitali provocate dal morso di un cane che lo ha aggredito in strada a Nova Milanese (Milano). Secondo quanto riferito dal 118, il 40enne è stato azzannato anche alla mano. L’episodio si è verificato attorno alle 14.50. In base ad una prima ricostruzione la vittima era uscita per portare a passeggio il cane. Poco dopo l’animale avrebbe tentato di aggredire un passante: trattenuto, si sarebbe rivoltato contro il padrone, azzannandolo più volte. L’uomo ha preso un coltellino e, per difendersi, lo ha colpito. Il cane è morto poco dopo.

