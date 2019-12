Poiano. Da domani Via Abate Caliari torna percorribile

Riaprirà al traffico domani via Abate Pietro Caliari, la strada di Poiano che ieri sera è stata interessata dallo smottamento di un terreno privato. A cedere, probabilmente per le intense piogge di questi giorni, il muro di cinta di un’abitazione, all’altezza del civico 28.

Nella strada, ostruita da terra e sassi, sono intervenuti subito in serata agenti della Polizia locale, Vigile del Fuoco e tecnici di Megareti che hanno lavorato alla messa in sicurezza della zona. I proprietari dell’immobile hanno immediatamente provveduto a chiamare la ditta che, oggi, sta liberando la strada dai detriti.

“Tutto il personale – ha detto l’assessore alle Strade Marco Padovani – è intervenuto prontamente per garantire le condizioni di sicurezza delle persone e degli utenti della strada. L’intervento per rimuovere i detriti durerà ancora qualche ora, quindi, la via tornerà normalmente percorribile già da domani”.