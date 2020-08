Polizia Locale: Dopo aver divelto la recinzione della Chiesa di San Fermo abbandona l’auto davanti al nucleo infortunistica

Poco dopo le tre di questa notte, un automobilista al momento da identificare, a bordo di una Ford Fiesta ha gravemente danneggiato la ringhiera della Chiesa di San Fermo, a causa di una fuoriuscita autonoma. L’auto è stata rintracciata successivamente in via del Minatore abbandonata su uno stallo disabili, di fronte alla caserma Rossani, sede del Nucleo Infortunistica che sta ora cercando di ricostruire l’episodio. Lo specchietto retrovisore, rinvenuto nei giardini di stradone San Fermo corrisponde infatti a quello mancante dalla Ford. L’auto è stata rimossa perchè priva del pass invalidi. Le telecamere della zona stanno fornendo utili elementi per capire chi fosse alla guida e chiarire quanto accaduto.