Polizia Locale. Incendio in appartamento in Corso Porta Nuova

Principio di incendio, questo pomeriggio, in un appartamento in corso Porta Nuova, all’ultimo piano del civico 43. E’ qui che la Polizia locale è immediatamente intervenuta insieme ai Vigili del Fuoco, che hanno portato in salvo una anziana che aveva inalato fumo. La donna è stata consegnata alle cure degli operatori sanitari del Suem 118, arrivati sul posto con un’ambulanza. La strada è stata chiusa al traffico in direzione piazza Bra. Sono in corso le verifiche per risalire alle cause del rogo.